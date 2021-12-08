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«Президент Молдавии купила Конституционный суд за народные деньги» — депутат

«Президент Молдавии купила Конституционный суд за народные деньги» — депутат

У руководства Молдовы, увеличившего зарплаты судей Конституционного суда почти на 100% - до 82 тысяч леев (примерно 343 тыс. рублей), нет ни стыда, ни совести. Об этом заявил сегодня, 8 декабря, депутат-социалист Григорий Новак, отметив, что таким образом президент страны Майя Санду «платит народными деньгами за принятые Конституционным судом решения в её интересах», сообщает Eadaily

Принятый правящей фракцией президентской партии «Действие и солидарность» бюджет на следующий год предполагает увеличение расходов на обеспечение президентуры, парламента, госканцелярии и Конституционного суда, при этом урезает финансирование социальных статей.

«Они увеличили пенсионный возраст, чтобы сэкономить деньги, заставляют людей работать и платить налоги до самой смерти, они отказались повысить зарплаты врачей и сотрудников системы здравоохранения, „сквозь зубы“ на 300 леев (примерно 1250 рублей) повысили зарплату учителей, но при этом удвоили зарплату судей КС. Уважаемые граждане, это, как и повышение зарплат Майи Санду, Натальи Гаврилицы (глава правительства), министров и депутатов, происходит за ваш счёт!» — возмутился Новак.

Он напомнил, как на последнем заседании парламента депутаты оппозиционного Блока коммунистов-социалистов предложили увеличить зарплаты преподавателей и врачей, выделить средства на ремонт детских садов, школ и больниц, строительство водопроводов и установку уличного освещения. Однако, все эти инициативы правящее большинство отвергло.

«А 82 тысячи леев для судей Конституционного суда сразу нашли. Бессовестные!» — заключил Григорий Новак.

Как сообщало EADaily , Национальная конфедерация профсоюзов Молдавии в начале этой недели вывела людей на протест перед зданием парламента. Они выражали недовольство принятой депутатами бюджетно-налоговой политикой, из-за которой государственные служащие остались без ежегодного вознаграждения или так называемой 13-й зарплаты.

Параллельно с этим в стране продолжается рост цен на продукты первой необходимости, а власти признают, что не в состоянии сдерживать этот процесс.
  • Сегодня, 14:53
  • DTV
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