В Беларуси утвержден законопроект о применении оружия внутренними войсками и их участии в разгоне протестов. В первом чтении на пленарном заседании Палаты представителей был принят законопроект о внесении изменений в Закон «О Внутренних войсках МВД Республики Беларусь».
Целью разработки законопроекта является «совершенствование организационно-правовой базы внутренних войск МВД Беларуси, порядка выполнения их задач, повышение правовой и социальной защиты военнослужащих» и т.д, об этом сообщает Радио Свобода. Среди прочего законопроект предусматривает:
- участие внутренних войск в охране общественного порядка при чрезвычайном и военном положении, правовой режим в зоне проведения контртеррористической операции, усиление охраны Государственной границы;
- предоставление военнослужащим внутренних войск права на хранение и ношение оружия, изучение обстановки в районах выполнения задач, в том числе с использованием технических средств;
-предоставление военнослужащим внутренних войск права применения оружия в отношении лиц, участвующих в группировке или вооруженном нападении на воинскую часть или патрульный пост, которые пытаются незаконно проникнуть на территорию охраняемых объектов;
- наделение внутренних войск полномочиями по применению боевой и специальной техники для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка или действий, направленных на уничтожение или уничтожение имущества всех форм собственности;
-возложение на внутренние войска обязанности обеспечивать безопасность не только своих военнослужащих от посягательств на их жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество, но и гражданского персонала внутренних войск и их родственников. Что еще меняется в законе
В статье 7, которая регулирует руководство и управление внутренними войсками, если поправки будут приняты, министр внутренних дел сможет издавать как нормативные, так и ненормативные правовые акты.
Статья 21 Закона о Внутренних войсках описывает правила использования оружия (права увеличиваются). В текущей версии это разрешено только «если другие способы и средства обеспечения их реализации оказались неэффективными», и в случае законопроекта не будет такого ограничения.
Оружие также может быть использовано против человека, который пытается проникнуть (или покинуть) территорию, охраняющую внутренние войска, незаконно, если нет другого способа остановить этого человека.
Еще одна предлагаемая поправка к этой статье - расширить применение оружия против женщин, инвалидов и несовершеннолетних. Пока что внутренние войска могут стрелять в таких людей только в том случае, если они «осуществят вооруженное или групповое нападение».
Они хотят разрешить использование военной техники, чтобы остановить беспорядки. В статье 22, описывающей правила его применения, правительство предлагает добавить, что он может быть использован для «пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка или действий, направленных на уничтожение и (или) уничтожение имущества всех форм право собственности."