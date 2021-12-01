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В Молдове потратят более 1млн леев на выявление пенсионеров, получивших пособие на 10 леев больше, чем положено

В Молдове потратят более 1млн леев на выявление пенсионеров, получивших пособие на 10 леев больше, чем положено

Партия «Действие и солидарность» создает Государственную социальную инспекцию, чтобы преследовать бедных людей. Такое мнение высказал в ходе пресс-конференции депутат-социалист Владимир Односталко, который раскритиковал инициативу ПДС о создании Государственной социальной инспекции, сообщает bloknot-moldova

- Был создан орган, который будет следить за социально уязвимыми слоями населения, проверять, чтобы они не получили от государства помощи больше на 1 или на 10 леев, а если получат больше на лей, рискуют получить штраф в 2500 леев, - заявил Односталко в ходе пресс-конференции.

Парламентарий считает, что целью правительства является снижение количество тех, кто получает пособие.

- В документе говорится, что граждане, которые получат помощь в холодное время года, должны подать документы в управление соцзащиты, и если ошиблись, не принесли сертификат, а получили пособие, нанеся ущерб государству на 500 леев, то заплатят штраф в 2500 леев. Таким образом люди будут бояться обращаться за помощью, потому что могут проснуться со штрафом в тысячи леев, - пояснил Односталко.

Кроме того, пострадают и социальные работники, которые обслуживают большое число граждан, так как любая их непроизвольная ошибка обойдется в штрафы в тысячи леев. Те, кто представит неполные или неверные данные, будут штрафоваться на сумму до 2500 леев. Так, например, не предоставление в 10 дней информации об изменении места жительства подлежит штрафу в размере 1500 леев.

- Уважаемые коллеги, пока просим вас, очнитесь, посмотрите, что вы делаете! Нельзя штрафовать людей! Нельзя и без того бедных стариков заставлять платить вам штрафы, потому что у вас такое желание, потому что кто-то, как вы считаете, получил несправедливо 100 леев дополнительно, - призвал Односталко депутатов ПДС.

Напомним, что правящая партия одобрила создание социальной инспекции, которая будет заниматься проверкой правомерности выдачи социальных пособий. На эти цели выделяется 1,1 млн леев. Данное ведомство будет подчиняться Министерству труда и социальной защиты.

источник: bloknot-moldova
  • Сегодня, 09:30
  • DTV
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