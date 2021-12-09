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Гейтс назвал дату окончания пандемии коронавируса

Гейтс назвал дату окончания пандемии коронавируса

Несмотря на появление новых штаммов коронавируса и недостаточные темпы вакцинации острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться уже в следующем году. Таким мнением поделился в личном блоге основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Он признался, что не ожидал появления столь заразного варианта "дельта" и не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски, пишет РИА Новости

"Однако я надеюсь, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году", — написал он.

И хотя омикрон-штамм вызывает беспокойство, мировое сообщество сейчас лучше подготовлено к борьбе с вирусом, чем на предыдущих этапах, считает Гейтс.

Согласно данным ВОЗ, во всем мире насчитывается более 265 миллионов заразившихся коронавирусом, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании, Россия занимает в этом списке пятое место.
  • Сегодня, 09:42
  • DTV
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