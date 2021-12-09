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Китайцы увидели преимущество туалетной бумаги перед гарантиями НАТО

Китайцы увидели преимущество туалетной бумаги перед гарантиями НАТО

Читатели китайского портала "Гуаньча высмеяли и раскритиковали политику НАТО и США после переговоров американского лидера Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости
По мнению китайцев, заявления лидеров альянса не заслуживают никакого доверия.
"Чем гарантии НАТО отличаются от туалетной бумаги? — От туалетной бумаги есть реальная польза!" — пошутил один из пользователей.

"Организация коллективных военных учений у дверей чужого дома, размещение наступательного оружия, его сборка и ратификация, а затем утверждения о том, что это кто-то другой представляет настоящую угрозу! Что за извращенная логика? У вас мозги вытекли?" — возмутился другой читатель.

Как утверждают комментаторы, действия НАТО только укрепляют сотрудничество Москвы и Пекина.
"Американский император невольно сделал китайско-российский союз очень прочным, и обе стороны теперь более уверены в себе, так что падение Соединенных Штатов не за горами", — написал один из читателей.

Также китайские пользователи прокомментировали украинский вопрос, который обсуждали главы государств.
"Российско-украинский вопрос обсуждают президенты России и США — вот где настоящая проблема! Разве этот вопрос не должен обсуждаться лидерами России и Украины или России и ЕС?" — отметил один из комментаторов.

"Двуличная и лицемерная страна, которая преследует лишь собственную выгоду, — вот что такое США. Подстрекая Украину к провоцированию России, они в то же время громким голосом предупредили последнюю в СМИ, чтобы она не смела вторгаться, а затем в частном порядке их президент заявил, что, если Россия не будет сопротивляться, ничего плохого не произойдет", — подчеркнул другой читатель.

Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. Во время встречи Путин сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений. Байден, в свою очередь, пригрозил, что США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный флаг НАТО.

источник: РИА Новости
  • Сегодня, 10:36
  • DTV
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