Девятого декабря в Приднестровье зафиксировано 294 случая заражения COVID-19. Все заболевшие пройдут курс противовирусной терапии в действующих инфекционных госпиталях республики и домашних условиях, сообщает newspmr.com
Список выздоровевших ковид-положительных пациентов пополнили 195 человек. Впереди их ждет двухнедельный карантин под наблюдением участковых врачей.
За прошедшие сутки от осложнений коронавируса скончалось 2 человека. Течение болезни усугубляли различные хронические заболевания. Несмотря на усилия медиков спасти пациентов не удалось.
Как показывает статистика заболеваний COVID-19, коронавирусом чаще болеют люди в возрасте от 60 до 69 лет – каждый пятый. Приближаются к ним по показателям пациенты возрастной группы от 50 до 59 лет – также каждый пятый. На эту категорию приходится и самая большая смертность. На третьем месте по числу инфицированных граждане возрастной группы 40-49 лет – каждый седьмой от общего количества заражённых. Меньше всего инфицированных в возрасте до года – 0,5%. Из общего числа заболевших около 60% – женщины.
Хроника COVID-19 за прошедшие 14 дней:
8 декабря: выявлено – 231 случай заражения COVID-19, выздоровело – 323 пациента, скончалось – 9 человек.
7 декабря: выявлено – 139 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 131 пациент, скончалось – 9 человек.
6 декабря: выявлено – 118 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 594 пациента, скончалось – 2 человека.
5 декабря: выявлено – 239 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 233 пациента, скончалось – 6 человек.
4 декабря: выявлено – 245 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 267 пациентов, скончалось – 5 человек.
3 декабря: выявлено – 258 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 304 пациента, скончалось – 7 человек.
Всего COVID-19 подтверждён у 79 795 жителей Приднестровья: - 2 971 человек проходит лечение; - 74 983 пациента выздоровело; - 1 841 человек умер.
Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции принято решение: на период действия карантинных мер ношение индивидуальных защитных масок обязательно в транспорте, местах массового скопления людей, а также при посещении объектов торговли и оказании услуг все обязаны носить маски. Контролировать соблюдение предписанных норм будут сотрудники территориальных ОВД. Тех, кто не соблюдает данные карантинные меры, будут привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством. За не ношение масок при посещении объектов торговли и оказании услуг может быть наложен штраф в размере до 2 760 рублей ПМР, также нарушителю может грозить административный арест сроком до 15 суток.
Все излечившиеся от коронавирусной инфекции после выписки из медицинского учреждения обязаны соблюдать режим самоизоляции. В течение 14 суток они должны находиться на домашнем карантине под наблюдением участковых врачей. Соблюдение данных правил будут контролировать сотрудники милиции и работники территориальных центров гигиены и эпидемиологии. За нарушение требований особого правового режима предусматривает наказание в виде наложения штрафа, который может достичь 736 рублей ПМР, или в виде административного ареста на срок до 30 суток. За самовольное оставление места временной изоляции гражданам может грозить штраф в размере до 1 840 рублей ПМР или административный арест до 15 суток.
С 16 июня 2020 года на территории Приднестровья прекратил действие режим чрезвычайного положения. Однако ограничительные меры, необходимые для сохранения жизни и здоровья граждан, будут действовать до тех пор, пока не утратят актуальность.
В настоящее время на территории Приднестровья действуют карантинные ограничения. Решением Президента и Верховного Совета ПМР они продлены до 31 декабря 2021 года.