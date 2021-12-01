Американское издание Politico включило президента Майю Санду в ежегодный рейтинг 28 самых влиятельных людей Европы. Санду заняла шестое место в категории «мечтателей».
Рейтинг, состоящий из трех категорий, в зависимости от типа власти — «деятели», «мечтатели» и «разрушители», назвал Санду «эквилибристом» из-за ее политики сохранения баланса между Востоком и Западом, пишет NewsMaker
«На посту президента Молдовы Майе Санду предстоит найти баланс между Востоком и Западом и вывести самую бедную страну Европы из мутной воды, в которой она погрязла после окончания холодной войны. Будучи самым искренне настроенным на реформы лидером страны с момента ее выхода из состава Советского Союза три десятилетия назад, у Санду теперь есть политическое пространство, чтобы начать продвигать свою программу внутренних реформ. Это включает обещания покончить с беззаконием и искоренить коррупцию, повысить уровень жизни и запустить анемичную национальную экономику». — отмечает издание.
По мнению составителей рейтинга, хотя «Санду — убежденная сторонница Европейского союза», она старается поддерживать отношения с Москвой, «не добиваясь вступления в НАТО и называя членство в ЕС долгосрочным стремлением, а не приоритетом политики».
«Вместо того чтобы вызвать геополитическую встряску, она говорит, что ее мечта — „построить Европу у себя дома“», — пишет издание.
Следует отметить, что первое место в категории «мечтателей» занимает мэр Парижа Ан Идальго, второе — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В категории «деятели» первое место занял новый канцлер Германии Олаф Шольц, второе — президент Франции Эммануэль Макрон, на шестом месте расположилась бывший генпрокурор Румынии, а ныне глава Европейской прокуратуры Лаура Кодруца Ковеши.
В рейтинг вошел и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он расположился на последнем месте в категории «разрушители». Издание назвало его «вредителем» и «самым проблемным соседом ЕС».
Самым влиятельным человеком в Европе издание назвало председателя Совета министров Италии Марио Драги.