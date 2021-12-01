Все пассажиры должны предъявить при регистрации отображаемый в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19» отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за последние 48 часа до полета, независимо от того, есть ли у них свидетельство о вакцинации.
Результат теста можно будет прочитать через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19», которое сгенерирует зеленый QR-код.
Однако пересечь границу России иностранным гражданам, в том числе гражданам Молдовы, удастся только при наличии веских оснований для прибытия в РФ. Такими основаниями считаются:
- вид на жительство / законное проживание;
- трудовой договор;
- воссоединение семьи (супруг / супруга / несовершеннолетние дети);
- лечение, если это подтверждено врачом и если жизнь пациента находится в опасности;
- учеба, если есть письменное согласие Университета и его согласие должно быть представлено в Федеральную службу безопасности Российской Федерации.
Если же таких оснований нет, то и отрицательный ПЦР-тест не поможет, пишет bloknot-moldova.md . ПЦР-тест обязательно сдавать перед вылетом в Россию всем иностранным гражданам, поскольку без него они не будут посажены на самолет. Справка должна быть на английском или русском языке или официально переведена на русский язык. Освобождаются от сдачи ПЦР-теста только дети до 3 лет. Вакцинированные и переболевшие граждане также должны делать тест. Сдать ПЦР-тест на коронавирус в аэропорту разрешено только возвращающимся в страну россиянам, иностранцам это сделать нельзя.