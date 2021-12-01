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Обновлены условия поездок в Россию

Обновлены условия поездок в Россию

Орган гражданской авиации Молдовы обновил данные об условиях въезда в Российскую Федерацию.

Как сообщает ОГА, в частности, с 8 декабря 2021 года обновлены меры, применяемые к воздушному движению для доступа иностранных граждан на территорию Российской Федерации, сообщает noi.md.

См. здесь Решение главного санитарного врача rospotrebnadzor.ru

Все пассажиры должны предъявить при регистрации отображаемый в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19» отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за последние 48 часа до полета, независимо от того, есть ли у них свидетельство о вакцинации.

Результат теста можно будет прочитать через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19», которое сгенерирует зеленый QR-код.

По прибытии в Российскую Федерацию пассажиры должны заполнить «Анкету», которую можно скачать здесь: https://www.rospotrebnadzor.ru/

Однако пересечь границу России иностранным гражданам, в том числе гражданам Молдовы, удастся только при наличии веских оснований для прибытия в РФ. Такими основаниями считаются:

- вид на жительство / законное проживание;

- трудовой договор;

- воссоединение семьи (супруг / супруга / несовершеннолетние дети);

- лечение, если это подтверждено врачом и если жизнь пациента находится в опасности;

- учеба, если есть письменное согласие Университета и его согласие должно быть представлено в Федеральную службу безопасности Российской Федерации.

Если же таких оснований нет, то и отрицательный ПЦР-тест не поможет, пишет bloknot-moldova.md
.
ПЦР-тест обязательно сдавать перед вылетом в Россию всем иностранным гражданам, поскольку без него они не будут посажены на самолет. Справка должна быть на английском или русском языке или официально переведена на русский язык. Освобождаются от сдачи ПЦР-теста только дети до 3 лет. Вакцинированные и переболевшие граждане также должны делать тест. Сдать ПЦР-тест на коронавирус в аэропорту разрешено только возвращающимся в страну россиянам, иностранцам это сделать нельзя.


  • Вчера, 19:40
  • DTV
  • Просмотров: 61
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