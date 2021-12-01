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Всемирный день борьбы со СПИДом в рисунках детей

Всемирный день борьбы со СПИДом в рисунках детей

Кампания «Всемирный день борьбы со СПИДом в рисунках детей», организованная в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», финансируемой Швецией, подошла к концу.

На протяжении недели рисунки, предоставленные организациями «Альянс общественного здоровья» (г. Тирасполь) и «Тринити» (г. Рыбница) - членами Платформы устойчивого (общинного) развития, рассказывали о проблемах людей, живущих с ВИЧ и их правах.

По мнению юных авторов рисунков, они утвердились в понимании равенства всех граждан в правах человека, которые обеспечивают защиту достоинства и свободы каждого отдельного человека, вне зависимости от его статуса и возможностей.



Embassy of Sweden in Chisinau, ONU Moldova, UNDP Moldova, UNAIDS Moldova
  • Вчера, 14:49
  • DTV
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