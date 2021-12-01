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Украина запускает электронную очередь на границе

Украина запускает электронную очередь на границе

Украина с 15 декабря запускает экспериментальный проект электронной очереди на границе. Такая очередь позволит заранее забронировать время прохождения пункта пропуска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

По его словам, Украина имеет значительный транспортный потенциал, но иногда грузовики могут стоять в очередях на пунктах пропуска до двух недель.

"Чтобы уже сейчас увеличить скорость пропуска на границе, правительство сегодня примет решение о внедрении экспериментального проекта "Электронная очередь пересечения границы". Такая электронная очередь позволит пользователям быстро проходить оформление, а транспортным средствам не простаивать по несколько дней, что сократит расходы бизнеса", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что идея работы довольно простая - бронирование времени, когда можно пересечь границу.

"Также будут созданы комфортные зоны ожидания", - добавил премьер.

Согласно постановлению, электронная очередь пересечения границы запускается в экспериментальном режиме с 15 декабря.

rbc.ua
  • Вчера, 20:19
  • DTV
  • Просмотров: 41
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