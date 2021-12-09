Ситуация в мире становится все более многомерной, а сценарии ее развития – нелинейными и многофакторными, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. "С одной стороны, налицо положительные тенденции, связанные с демократизацией международной жизни. Укрепляют свои позиции новые мировые центры, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке", — написал Лавров в своем обращении к читателям сборника РСМД "10 лет в глобальном мире".
По его мнению, "эти динамично развивающиеся государства не копируют западную ультралиберальную модель, проводят независимую политику с опорой на суверенитет и культурно-цивилизационную самобытность", передает ria.ru.
Кроме того, все более значимую роль в мировой политике играют такие многосторонние объединения нового типа, как "Группа двадцати", БРИКС, ШОС, АСЕАН.
"С полной уверенностью можно говорить о том, что процесс формирования более справедливого, демократичного и поэтому устойчивого многополярного мироустройства принял необратимый характер", — считает Лавров.
При этом он отметил, что, несмотря на сложившиеся тенденции, США "в иллюзорной надежде сохранить ускользающее доминирование" стремятся подменить общепризнанные нормы международного права, включая Устав ООН, пресловутым "порядком, основанным на правилах".
По словам Лаврова, именно Россия остается одним из гарантов созданной после Второй мировой войны архитектуры международных отношений и вносит существенный вклад в упрочение глобальной безопасности во всех ее измерениях. ria.ru