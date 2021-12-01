Dnestr.TV

 
0

На выезде из села Парканы произошло ДТП

На выезде из села Парканы произошло ДТП

Водитель BMW двигался в сторону Тирасполя. На выезде из с. Парканы остановился перед зеброй, чтобы пропустить пешехода.

За BMW остановился Opel. А вот водитель Dacia не выдержал безопасную дистанцию и "догнал" впереди стоящее авто, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

В момент аварии в салоне такси на переднем сидении находилась женщина 1987 года рождения. Она ударилась головой о лобовое стекло. Врачи Бендерской горбольницы диагностировали у неё ушиб мягких тканей головы и плеча. Госпитализация женщине не потребовалась.

По факту ДТП проводится разбирательство.

На выезде из села Парканы произошло ДТП

На выезде из села Парканы произошло ДТП

На выезде из села Парканы произошло ДТП

На выезде из села Парканы произошло ДТП
mvdpmr.org
  • Вчера, 20:48
  • DTV
  • Просмотров: 51
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2 ...
  • Ушёл из жизни Анатолий Гольдинский
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2 ...
  • Ушёл из жизни Анатолий Гольдинский
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна