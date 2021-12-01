Водитель BMW двигался в сторону Тирасполя. На выезде из с. Парканы остановился перед зеброй, чтобы пропустить пешехода.
За BMW остановился Opel. А вот водитель Dacia не выдержал безопасную дистанцию и "догнал" впереди стоящее авто, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В момент аварии в салоне такси на переднем сидении находилась женщина 1987 года рождения. Она ударилась головой о лобовое стекло. Врачи Бендерской горбольницы диагностировали у неё ушиб мягких тканей головы и плеча. Госпитализация женщине не потребовалась.