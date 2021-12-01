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Группа SunStroke Project выпустила новый клип на танцевальный хит (ВИДЕО)

Группа SunStroke Project выпустила новый клип на танцевальный хит (ВИДЕО)

Группа SunStroke Project выпустила новый клип на танцевальный хит Netflix&Chill, созданный в соавторстве с талантливым диджеем FoxBanger.

Новое видео от бронзовых призёров "Евровидения 2017" уже покорило сердца многочисленных поклонников и готово зажигать их вечеринки и создавать самое крутое настроение на всю предстоящую зиму. SunStroke Project – группа, заставившая европейцев танцевать под песню «Hey mamma!», передает Noi.md.

"Забудьте про холод, окунитесь в сочные музыкальные краски. Новый танцевальный хит уже на всех музыкальных платформах! Скачивайте, слушайте, наслаждайтесь, делитесь! Мы начинаем новую эру в истории легендарного коллектива, покорившего сердца миллионов слушателей!" - отмечают в SunStroke Project

А их фанаты отмечают, что новый ролик - это энергия, суперпозитив, он зовет вперед, на подвиги, он зажигательный, яркий и креативный клип, и ноги сами подтанцовывают.

  • Вчера, 20:54
  • DTV
  • Просмотров: 35
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