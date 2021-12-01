Большой концерт, посвященный юбилею прославленного танцевального ансамбля «Притения», прошел в Бендерах. Об этом сообщает пресс-служба госдминистрации города.
Небольшой танцевальный кружок из ткачих Шёлкового комбината, созданный на заре 60-х годов с легкой руки супругов Зарицких, фактически сразу заявил о себе как о вполне профессиональном ансамбле. «Приетения» входила в десятку лучших народных ансамблей советской Молдавии.
«Много было коллективов, и не только в Бендерах - во всей республике, в Кишиневе. И мы первые получили звание Заслуженного коллектива Молдавской ССР. И по сегодняшний день мы единственные, кто получил это звание», — отметил первый руководитель Муниципального ансамбля песни и танца "Приетения" Евгений Зарицкий.
Со своими номерами артисты объездили не только союзные города, но и побывали во Франции, в Германии, Италии, Румынии, Польше и Австрии. В 1980-м «Приетения» давала концерты для зарубежных гостей во время Олимпиады в Москве.
В юбилей прославленного коллектива ветераны ансамбля в зале, а молодое поколение артистов – на сцене дворца. Они продолжают дело и традиции своих предшественников, сам коллектив остается визитной карточкой города и республики.
«Глядя на вас из зала, невольно начинаешь подтанцовывать и подпевать. Я уверен, что так было все эти 60 лет, так будет и впредь. Желаю "Приетении" всегда украшать праздники, которые проходят в городе, в республике и далеко за ее пределами. Пусть коллектив увеличивается в своем количестве и пополняется молодыми артистами», - отметил глава города Роман Иванченко.
Балетмейстеру Ирине Патрусовой присвоили почетное звание «Заслуженный работник культуры Приднестровья». Награды и грамоты вручили артистам «Приетении»: танцорам, музыкантам и вокалистам. Среди чествуемых – Дмитрий Дутка. Говорит, ему выпала честь перенять колоссальный опыт старшего поколения, чтобы потом самому передать секреты ремесла последователям.
За всю долгую историю ансамбль объединил множество горящих сердец, раскрыл несколько сотен талантов. Яркая и живая, целеустремленная и настоящая, неугомонная и вечно молодая «Приетения» проживет еще не один десяток лет и отметит еще не один юбилей.