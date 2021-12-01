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"Шериф" признан лучшим клубом Восточной Европы в Лиге чемпионов

"Шериф" признан лучшим клубом Восточной Европы в Лиге чемпионов

Приднестровский «Шериф» весьма успешно выступил в групповом этапе Лиги чемпионов и в итоге получил статус лучшего клуба Восточной Европы.

Подопечные Юрия Вернидуба набрали семь очков в очень тяжёлой группе с мадридским «Реалом», миланским «Интером» и донецким «Шахтёром», и заняли третью строчку. Второе место среди лучших клубов из Восточной Европы занял питерский «Зенит». Действующие чемпионы России набрали пять очков и с третьего места вышли в Лигу Европы.

Украинские команды, а именно донецкий «Шахтёр» и киевское «Динамо», заняли последние места в своих группах и закончили выступление в еврокубках в этом сезоне.
  • Сегодня, 09:43
  • DTV
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