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Российского учёного-политолога не пустили в Молдову

Российского учёного-политолога не пустили в Молдову

Российского политолога Наталью Нарочницкую, летевшую в Молдавию, не пустили в страну без объяснения причин. Об этом в пятницу написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, сообщает ТАСС

"Российского ученого, политолога Наталью Алексеевну Нарочницкую, которая летела в Молдавию, миграционные власти этой страны де-факто депортировали. Два часа простояла она ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит. А ведь Наталья Нарочницкая не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приемной комиссии, а доктор наук, эксперт с мировым именем. Затем без объяснения причин ее отвели в тот же самолет, которым она прилетела", - отмечает Захарова.

"Напомню коллегам в Кишиневе: вы выбрали демократию, а не каменный век. А это обязывает", - подчеркнула дипломат.

Наталья Нарочницкая является доктором исторических наук, специалистом по США, Германии и общим проблемам и тенденциям международных отношений.

Российский политолог Наталья Нарочницкая заявила ТАСС, что видит в отказе молдавской стороны пустить ее в республику политическую подоплеку на фоне предстоящих выборов в Приднестровье и рассматривает соответствующие действия как "укол Приднестровью и России".

"Я доктор наук, я возглавляю неправительственную аналитическую структуру - не госчиновник. От того, что я бы посетила выборы [в Приднестровье], самим этим выборам ни жарко, ни холодно, их статус от этого никак не меняется - кто признавал, тот признает, а кто не признавал, тот не признает. Это сделано специально, чтобы сделать такой укол и Приднестровью, и России", - сказала она.

Политолог сообщила, что должна была наблюдать за выборами президента непризнанного Приднестровья. "Я должна была быть там от Общественной палаты наблюдателем", - пояснила собеседник агентства.

Она рассказала, что вылетела в республику ночным рейсом в 22:30 и приземлилась "без двадцати или десяти час". Полтора часа ее допрашивали. "Схватили в охапку, паспорт отняли и передали экипажу, как обычно выдворяют каких-то террористов, и на машине [доставили] прямо на борт. Еще четыре часа я летела обратно, - продолжила она. - Вот так теперь с русскими - даже с такими известными людьми, как я, - можно поступать".

При этом, как добавила Нарочницкая, в качестве формальной причины молдавская сторона указала, что она не смогла объяснить цель своего визита. "Хотя ограничений формальных для визитов в Молдавию нет, ограничения только ковидные - у меня тест о вакцинации. Явно был человек из спецслужб", - подчеркнула она, отметив, что "больше никого не спрашивали [о целях визита]", а она такую информацию предоставила.
  • Сегодня, 10:09
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