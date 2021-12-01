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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 3 по 9 декабря на территории республики зарегистрировано 153 заявления и сообщения о преступлениях. По 112 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано 25 краж (раскрыто по горячим следам десять из них). Выявлено и задокументировано два факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и пять преступлений в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано пять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано пять госдолжников и два неплательщика алиментов.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1122 нарушения правил дорожного движения. Отстранено от управления 20 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено пять таких водителей, г. Тирасполь – четыре, Григориопольского и Дубоссарского районов – по три, Слободзейского и Рыбницкого – по два, Каменского – один.

С 3 по 9 декабря на территории республики зарегистрировано три пожара. Погибших нет. В результате пожара, который произошёл в Днестровске из-за неосторожности при курении, один человек получил травмы. По одному пожару зарегистрировано в Тирасполе и с. Тея Григориопольского района. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 18 административных протоколов.
mvdpmr.org
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