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Российского ученого депортируют из Кишинева без объяснения причин

Российского ученого депортируют из Кишинева без объяснения причин

Замдиректора Института стран СНГ Егорова депортируют из Кишинева без объяснения причин

Заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова депортируют из Кишинева без объяснения причин, сейчас он находится в буферной зоне без документов, которые у него забрали пограничники, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.

"Заместителя директора Института стран СНГ, профессора, доктора исторических наук, доктора экономических наук Егорова Владимира Георговича по прилету в Кишинёв задержали на пограничном контроле. Владимир Георгиевич указал в целях прилёта "медицинские показания". После этого Владимира Егорова начали допрашивать об основаниях, по которым он является обладателем наград ПМР (непризнанной Приднестровской Молдавской республики – ред.) и депортируют из страны без объяснения причины", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу российского политолога и доктора наук Наталью Нарочницкую не пустили в Молдавию. Она сообщила РИА Новости, что считает причиной ее депортации предстоящие в ПМР выборы. По ее словам, в Молдавию она прилетела поздним вечером в четверг, на границе ее допрашивали в течение двух часов, а затем доставили на борт самолета. Политолог ожидает, что российская сторона разберется в ее ситуации. Погранполиция Молдавии отказалась комментировать инцидент. Кроме Нарочницкой в Молдавии также не пустили члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлева.
ria.ru
  • Сегодня, 20:46
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