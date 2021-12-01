На заседании Правительства единогласно поддержана инициатива, которая предусматривает внедрение программы по обеспечению жилыми помещениями участников боевых действий по защите Приднестровья. Основные ее положения представила министр по социальной защите и труду Елена Куличенко.
Речь идет об участниках боевых действий, которые стоят на жилищном учете в госадминистрациях городов и районов и не имеют собственной жилплощади. Правительство провело анализ данной категории граждан. Он показал, что в очереди на получение квартир стоит 401 участник боевых действий. Причем 131 из них – одиноко проживающие, а 221 семья – многодетные, уточняет пресс-служба Правительства.
В практике работы уже есть опыт приобретения восьми квартир для инвалидов-участников боевых действий по защите нашей республики. Продолжится данный социально значимый проект обеспечением жилья участников боевых действий. Предположительный старт программы запланирован на 2022 год, ее реализация рассчитана на 10 лет. На первом этапе планируется приобретение 25 квартир, в последующие периоды – 41 квартиры ежегодно. Общая емкость долгосрочного проекта составляет порядка 141,5 млн рублей.
«Предлагаем поддержать данную инициативу. Она носит социально-значимый характер, поможет в обеспечении жильем, улучшении жилищных условий такой категории как участники боевых действий по защите нашей республики», - в завершении доклада призвала участников заседания Правительства Елена Куличенко.
Кроме того, Союз защитников Приднестровья выступил с предложением предусмотреть механизм внеочередного выделения жилплощади участникам проекта в исключительных случаях. Это предложение будет учтено в одном из подзаконных актов, который будет регулировать порядок предоставления квартир защитникам ПМР.
Важность представленной сегодня инициативы подчеркнул Глава Правительства, отметив, что на протяжении ряда лет проводились многочисленные встречи с защитниками Приднестровья, на которых вопрос обеспечения жильем всегда был одним из ключевых.
«Все мы понимаем, отдаем себе отчет в том, что именно защитники Приднестровской Молдавской Республики отстояли независимость нашего государства. Если бы не этот героический подвиг, то едва ли Приднестровская Молдавская Республика состоялась бы. Это совершенно очевидно, поэтому решать проблему с жильем необходимо, - выразил мнение Александр Мартынов. – Необходимо делать это достаточно динамично. Именно поэтому по поручению Президента Вадима Николаевича Красносельского был подготовлен этот законопроект».
В ближайшее время законодательная инициатива будет направлена в Верховный Совет для дальнейшего рассмотрения. gov-pmr.org