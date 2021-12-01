Покупая зимнюю стеклоомывающую жидкость, водители рискуют нарваться на контрафакт, за который к тому же порой попросят втридорога. Чем ее заменить и можно ли сделать незамерзайку для авто своими руками?
Причин усомниться в продаваемых сейчас зимних стеклоомывающих жидкостях у водителей как минимум несколько. Одни стоят неоправданно дорого. Другие могут оказаться контрафактом, третьи - запрещенными и вредными для человека составами. А четвертые и вовсе замерзнут уже при -5° С. Казалось бы, зачем рисковать здоровьем и тратить лишние деньги за продукцию сомнительного качества, не отвечающую требованиям. Ведь в интернете полно рецептов на тему как сделать незамерзайку в домашних условиях. Auto.mail.ru представляет Вашему вниманию самые популярные.
[b]Незамерзайка для авто своими руками[/b] Но прежде чем рассказывать, как самому сделать незамерзайку, поясним из чего получают ту, что продается сейчас в магазинах, на автозаправках и на обочинах дорог. В этом ассортименте вы не найдете широко используемую в странах Европы и Северной Америки стеклоомывающую жидкость на основе метилового спирта.
В документе говорится, что сама по себе незамерзайка на основе метанола безопасна для использования по назначению, но из-за того, что некоторые граждане ее употребляют внутрь по причине “низкого уровня культуры и гигиенического образования”, в связи с чем могут ослепнуть или даже умереть, от такой жидкости следует отказаться. Поэтому уже больше 20 лет российские водители лишены самого эффективного и дешевого средства для очистки стекол, которое не теряет текучести и не замерзает даже в сильные морозы, а также не имеет характерного неприятного запаха, чем грешат разрешенные составы.
Последние, как правило, делают на основе этанола, используемого в медицине и при производстве алкоголя, а также изопропанола, получаемого гидрированием ацетона или гидратацией пропилена, который, кстати, как и метанол, тоже пить не рекомендуется. Также в состав разрешенной незамерзайки входят: вода, поверхностно-активные вещества (ПАВы) для улучшения моющих свойств смеси, краситель для цвета и отдушка, чтобы перебить неприятный химический запах.
[b]Незамерзайка своими руками из спирта[/b] Рецепт как сделать незамерзайку для машины на основе спирта, довольно прост и заключается в смешивании упомянутых ранее ингредиентов. Помимо спирта, это вода, отдушка, краситель и несколько капель заменяющего ПАВ моющего средства для посуды. Чем больше добавлено спирта, тем при более низких температурах за окном такая стеклоомывающая жидкость не замерзнет. При концентрации спирта 30% незамерзайка продержится до -15° С, при 50% - до - 21° С, а при 70% - до -29° С. Сколько его должно быть в 5 л самодельной незамерзайки для сохранения ее свойств при минусовых температурах мы для наглядности показали в таблице: [b]
И главный вопрос - какой спирт лучше использовать, чтобы приготовить незамерзайку своими руками. По большому счету, любой из перечисленных: этиловый или изопропиловый. Даже метанол. Ведь производить и продавать незамерзайку из него нельзя, а готовить и использовать на личном автомобиле, по сути, никто не запрещал. При этом метанол дешев и может стоить всего 10-20 рублей за литр. Вот только продают его обычно оптом - от 1 т, - что усложнит задачу. Этиловый - самый дорогой. Его продажа в розницу в чистом виде с 2017 года запрещена законом.
Достать этанол в небольших количествах можно разве что в виде водки. Но надо помнить, что она пойдет в бачок омывателя стекол неразбавленной, поскольку лишь на 40% состоит из спирта и на 60% из воды, а значит замерзнет при морозе больше - 28° С. Главный недостаток такой незамерзайки - резкий запах, который привлечет к водителю лишнее внимание сотрудников ГИБДД и вынудит включать рециркуляцию воздуха в салоне при каждом омывании лобового стекла.
Остается изопропиловый спирт, который дешевле этанола и доступен в розницу. Ответ на вопрос “как сделать незамерзайку из самогона?” - точно так же, как из водки. С той лишь разницей, что его крепость выше, а значит, полученная омывающая жидкость не замерзнет при более низких температурах. Либо ее получится больше, чем из водки.
[b]Как сделать незамерзайку без спирта[/b] Существуют рецепты приготовления зимней жидкости для стеклоомывателя без использования спирта. Например, из уксуса. Утверждается, что его раствор в воде в соотношении 1 к 1 помогает побороть наледь. Но при температурах ниже - 10° С такая омывайка бесполезна. А при плюсовых она еще и будет досаждать резким, едким запахом, когда станет испаряться. Подобная история и с незамерзайкой из аммиака, которая тоже малоэффективна в сильные морозы. Предлагаемые некоторыми умельцами рецепты смеси из жидкости для мойки окон условно безспиртовые, поскольку некоторое количество спиртов в них все же присутствует.