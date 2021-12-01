15,5% граждан Молдовы планируют в ближайшие три года уехать из страны. Большая часть из них — люди с высшим образованием, молодежь и жители городов. Такие данные показало исследование Фонда ООН в области народонаселения «Поколения и гендер».
По данным исследования, в ближайшие три года эмигрировать из Молдовы планирует 18,8% мужчин и 12,4% женщин.
Больше всего хотят уехать из Молдовы люди с высшим образованием (20,4%) и те, кто не состоит в браке/не сожительствует с партнером (23,6%), сообщает newsmaker.md.
Каждый пятый житель городов Молдовы, сообщается в исследовании, намеревается уехать из страны. Среди сельского населения желающих — 12,3%.
Больше всего планирующих уехать в другую страну среди жителей Кишинева — 26%. И только 12-14% населения других регионов Молдовы планирует эмигрировать в ближайшие три года.
Покинуть республику мечтают и самые молодые граждане Молдовы: среди людей в возрасте от 15 до 24 лет каждый третий готов стать мигрантом в ближайшие три года. В возрасте 25-34 лет — каждый четвертый.
Несмотря на то, что после 35 лет этот показатель снижается, доля потенциальных мигрантов 35-44 лет остается высокой: от 15 до 17%.
О других результатах исследования NM рассказал в материале «Более половины молдаван хотят троих и более детей. Что еще показало исследование ООН».
*** Исследование «Поколения и гендер» провел Фонд ООН в области народонаселения в партнерстве с министерством труда и социальной защиты Молдовы, Национальным бюро статистики и Институтом междисциплинарной демографии Нидерландов. Исследование проводили в 2020 году. В нем приняли участие более 10 тыс. человек в возрасте 15-79 лет из 153 населенных пунктов Молдовы, за исключением Левобережья Днестра. newsmaker.md