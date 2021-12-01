Дрон Eren предназначен для уничтожения взрывных устройств с помощью лазерного оружия без привлечения саперов.
В Турции прошли испытания первого в мире беспилотника с лазерным оружием Eren. Аппарат совершил успешные выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 метров, сообщило накануне Анадолу.
"Дрон Eren разработанный оборонными компаниями TÜBİTAK и ASİSGUARD при координации департамента криминалистики Главного управления безопасности и способен на расстоянии нейтрализовать взрывоопасные элементы с помощью лазерного оружия... Максимальная высота полета Eren составляет 3 000 метров", – говорится в сообщении, пишет korrespondent.net.
Указано, что дрон Eren предназначен для уничтожения взрывных устройств с помощью лазерного оружия без привлечения саперов.
Напомним, агентство Bloomberg сообщило, что в ближайшее время Турция поставит в Украину еще 24 ударных беспилотника Bayraktar.
В свою очередь Турция заявила, что поставки боевых БПЛА Украине не связаны с ростом напряжения на Донбассе.
Ранее глава Кремля Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вспомнил Bayraktar. "Подчеркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс", – указали в Москве. korrespondent.net