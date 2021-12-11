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Епископ рассказал детям правду о Санта-Клаусе и вызвал скандал

Епископ рассказал детям правду о Санта-Клаусе и вызвал скандал

Итальянский католический епископ Антонио Стальяно спровоцировал скандал, когда рассказал, что Санта-Клауса не существует, а его красный костюм придумала компания Coca-Cola ради рекламных целей. Об этом пишет The New York Post.

Епископа обвинили в разрушении семейных традиций, и так оказавшихся под давлением из-за пандемии, передает ria.ru.

Епархии Ното, к которой принадлежит Стальяно, пришлось принести извинения.

"Прежде всего от лица епископа я хотел бы извиниться за его высказывания, которые разочаровали маленьких детей, и подчеркнуть, что они не были на это нацелены. Мы должны не уничтожать воображение детей, а брать от него самое лучшее", — говорится в официальном заявлении, с которым выступил преподобный Алессандро Паолино.

По его словам, Санта-Клаус — это эффективный образ для обучения детей щедрости и другим добродетелям.

ria.ru
  • Сегодня, 10:41
  • DTV
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