Российские ученые не рекомендуют пока делать прививки от коронавируса раз в три месяца. Об этом сотрудники центра Гамалеи написали в Twitter. Они отметили, что поспешность введения столь частой вакцинации может привести к непоправимым последствиям для здоровья.
Эксперты также опираются на опыт прошлых пандемий и указывают, что столь частая вакцинация никогда не применялась. А решение прививать каждые три месяца говорит о ненадежности вакцин на основе матричной рибонуклеиновой кислоты, пишет mk.ru.
На Западе мРНК-вакцинами являются два препарата. Российская вакцина имеет иное основание - ее делали на основе аденовируса. В ноябре глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинироваться можно любыми препаратами. Но лучше, конечно, комбинировать с облегченной российской версией. mk.ru