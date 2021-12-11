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Остановленный на границе Молдовы правозащитник обратится в ООН и Совет Европы

Остановленный на границе Молдовы правозащитник обратится в ООН и Совет Европы

Недружественными действиями в отношении наблюдателей молдавские власти лишь придают большего резонанса выборам в Приднестровье, считает общественный деятель из России.

Известный российский правозащитник и общественный деятель Александр Брод намерен обратиться к Комиссару по правам человека Совета Европы и соответствующий Комитет ООН после того, как был остановлен 10 декабря на паспортном контроле аэропорта Кишинева, пишет sputnik.md.

Брод в прежние годы неоднократно был наблюдателем на выборах в Приднестровье. Он напоминает, что около пяти лет назад впервые группа российских и международных наблюдателей при пересечении границы получила отказы в прохождении на территорию Молдовы.

И вот ситуация повторяется.

"Вчера, во Всемирный день прав человека, Молдова показала свою лицо во всей красе. В аэропорту на паспортном контроле у меня забрали паспорт, попросили отойти к какому-то кабинету, на двери которого не было никакой таблички, несколько раз выходил пограничник, спрашивал о целях визита, фотографировал мои билеты. Спрашивал, кто я. Я представился, сказав, что являюсь членом Президентского совета по правам человека. Ну и где-то через полчаса показали решение о запрете на въезд на территорию Республики Молдова. Я написал на этом документе, что не согласен с решением", – рассказал Брод.

По словам правозащитника, формальным поводом его недопущения в Молдову стала якобы неспособность подтвердить цель визита в республику.

"Когда я пытался задавать вопросы и просил разъяснить мне более подробно нормы молдавского законодательства и объяснить причину отказа, пограничники ничего внятного сказать не могли. И вообще, как мне показалось, чувствовали себя неуверенно, говорили очень сбивчиво, прятали глаза и явно были не в своей тарелке", – говорит Брод.

При этом он отмечает, что представители молдавской власти сохраняли "официальную вежливость". Правозащитника проводили в зал ожидания, где он провел пять часов. Московские коллеги Брода купили ему билет на рейс "Аэрофлота" на вечер того же дня.

Правозащитник признается, что не исключал вероятности, что пограничники применят к нему жесткие меры, вплоть до задержания и дальнейшей уголовной статьи. Такая практика есть в разных странах по отношению к наблюдателям, в том числе она применялась на Украине по отношению к тем, кто участвовал наблюдателем на выборах в Крыму, напоминает Александр Брод.

"Считаю, что этими недружественными действиями Молдова достигла обратного эффекта. Во-первых, о выборах в Приднестровье стали больше говорить, больше писать. Кроме того, во Всемирный день прав человека задерживать правозащитников, ограничивать им въезд на территорию государства, которое считает себя правовым и цивилизованным, это, конечно, абсурд", – утверждает Брод.

О своем вчерашнем опыте общения с представителями молдавской власти он намерен поведать, например, Комиссару по правам человека Совета Европы.

"Речь не только обо мне, но и о моих коллегах из Общественной палаты России, которых хорошо знают не только в РФ, но и в Европе. Мне известно, что и правозащитник из Украины тоже не был допущен в Молдову. Как и представители Института стран СНГ", – сообщил правозащитник.
Впрочем, Брод признается, что получить ответы на эти свои обращения он особо не рассчитывает.
sputnik.md
  • Сегодня, 20:41
  • DTV
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