В Международный день гор приднестровец Анатолий Дикусар находится на вершинах Эльбруса. Накануне он рассказал, что вместе с командой единомышленников планирует покорить его Западную вершину.
Эльбрус – высочайшая вершина России, которая находится на Кавказе. Со стороны она напоминает двугорбого верблюда, поскольку имеет сразу две вершины. Одна выше другой всего на два десятка метров. Западная достигает высоты 5642 м, восточная чуть ниже – 5621 м. Издалека создается впечатление, что они расположены совсем рядом друг с другом. На самом деле между ними почти полтора километра. Разделяет вершины так называемая седловина Эльбруса. Существует почетный мировой рейтинг, который назвали «Семь вершин». В него входят высочайшие горы с шести частей света. В Европе лидирует Эльбрус.
Анатолий бывал на Эльбрусе уже дважды. Впервые он совершил восхождение на его Западную вершину в 2009 году, в 2017-м повел за собой группу туристов, сообщает novostipmr.com.
«Два раза я бывал на Эльбрусе летом. Сейчас я решил сходить на зимний Эльбрус, потому что зимой это совершенно другая гора. Условия здесь сильно отличаются: очень холодно, сильный ветер, много снега. Летом на Эльбрусе тоже холодно, ночью уже на самом восхождении, но все-таки не так, как сейчас. Сейчас на вершине -40°C. Если ветер будет сильнее, то температура может опуститься до -55 °C,», - рассказывает Анатолий.
Впервые в горный поход он отправился в 2008 году. Это был западный Кавказ. «С тех пор я заболел горами», - делится Анатолий. При этом он не считает себя альпинистом. Говорит, что скорее он горный турист. В 2011 году Анатолий решил взять новую высоту и покорил пик Ленина.
«Это уже семитысячник, он находится в Киргизии, у него высота 7134 метра. Это было самое сложное восхождение. Пик достаточно высокий и, соответственно, условия там были сложные. Недостаток кислорода, когда не можешь нормально вздохнуть. Вышел из палатки, пару минут надо просто подышать. В самой палатке было -25 °C, сильный ветер», - вспоминает Анатолий.
После Эльбруса у него будет перерыв и время на восстановление. Возможно, осенью Анатолий Дикусар решится взять Манаслу — гору в Гималаях. Ее главная вершина - восьмой по высоте восьмитысячник мира. Манаслу входит в состав горного массива Мансири-Гимал, расположенного на севере центральной части Непала.
Напомним, 11 декабря в мире отмечается День гор. Этот праздник утвержден Генассамблеей ООН в январе 2003-го. novostipmr.com