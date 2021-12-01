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Братья Адваховы и Zdob si Zdub презентовали новый хит
Композиция называется «Trenutul», что в переводе означает «Паровозик». В сочетании с роком и фольклорной музыкой композиция легко заводит слушателя. В клипе снялся и популярный актер Серджиу Волок.
Группа «Zdob si Zdub» была основана в 1994 году в Страшенах. Изначально называлась «Santa Maria» и «The Noise», потом получила название «Zdob si Zdub».
Муниципальный оркестр народной музыки под управлением братьев Адвахов был основан в 2005 году.
- Сегодня, 21:17
- DTV
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