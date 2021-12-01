По всей стране открылись 255 избирательных участков плюс ещё два для граждан, находящихся в местах временного пребывания. Найти адрес своего участка можно на сайте Центризбиркома.
На пост Президента претендуют действующий глава государства Вадим Красносельский и предприниматель из села Гыртоп, депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь.
Первые избиратели уже приходят на участки. «Развитие нашего общества зависит только от нас. Мы сами выбираем, каким будет наше будущее», - говорят они.
Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции по предложениям ЦИК разработан комплекс мер безопасности. Например, кабинка для голосования для лучшего проветривания будет без передней шторки. На каждом участке для голосования будут установлены рециркуляторы воздуха, кстати, приднестровского производства. Санитарная обработка будет проводиться, как до открытия участков, так и во время голосования. Сотрудники правоохранительным органов будут следить за соблюдением социальной дистанции. Вход в места голосования разрешат только в маске. Специально для граждан, которые забудут их дома, закуплено 250 тысяч этих средств индивидуальной защиты. Также приобретена тонна дезинфицирующих средств. novostipmr.com