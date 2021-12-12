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Израиль заявил, что готов военным путем не допустить создания Ираном ядерного оружия

Израиль заявил, что готов военным путем не допустить создания Ираном ядерного оружия

Израиль готовит военный вариант предотвращения создания Ираном ядерного оружия, о чем министр обороны еврейского государства Бени Ганц проинформировал официальных представителей США в ходе визита в Вашингтон, сообщает со ссылкой на высокопоставленного представителя израильского оборонного ведомства радио «Галей ЦАХАЛ».

«Министр обороны Ганц проинформировал официального представителя США о том, что Израиль готовится к военному варианту предотвращения приобретения Ираном ядерной бомбы, ориентируясь на дедлайн», — сообщило радио.

Тот же источник сообщил журналистам, что, по его сведениям, Иран близок к получению достаточного количества урана для производства одной ядерной бомбы, но «не собирается переступать черту, понимая значение (этого шага)», передает eadaily.com.

Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отметили, что действия Ирана являются очередным отступлением от СВПД, но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия.

В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

eadaily.com
  • Сегодня, 07:02
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