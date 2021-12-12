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На президентских выборах проголосовали более 144 тысяч избирателей

На президентских выборах проголосовали более 144 тысяч избирателей

Приднестровье завершилось голосование на выборах главы республики. 144 136 голосующих вышли к избирательным урнам. Такие данные представил ЦИК ПМР.

В общем по республике проголосовало 144 136 избирателей. В том числе: в Тирасполе - 43 549 человек; в Бендерах – 24 277; в Григориопольском районе – 12 036; в Дубоссарском - 10 514; в Каменском – 8807; в Рыбницком - 21 623 и в Слободзейском - 23 330.

Всего в регионе работали 255 пунктов для голосования. Еще два были открыты для жителей региона, находящихся в местах временного пребывания.
На пост лидера претендовали два кандидата: нынешний глава Вадим Красносельский и депутат Григориопольского районного и городского совета Сергей Пынзарь.

По сообщению ЦИК, на выборах работали международные наблюдатели. В их числе общественные и государственные деятели, политологи из России, Польши, Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии.

Вадим Красносельский проголосовал на выборах лидера Приднестровья около 11.00 на своем избирательном участке № 210.

Находясь на участке, Красносельский заявил, что хочет продолжить укрепление общности приднестровцев, жителей региона разных национальностей с уважением их культур и языков, а также построение социально ориентированной рыночной экономики.

В своем заявлении сделанном по итогам выборов, действующий глава Приднестровья поблагодарил избирателей, волонтеров, журналистов и служащих избирательных комиссий.

"Не самыми комфортными и располагающими к воскресным прогулкам оказались сегодня и погодные условия. И все же приднестровцы пришли на избирательные участки", – отметил Красносельский.

Проголосовал ли второй претендент на пост лидера Приднестровья Сергей Пынзарь было не известно до самого закрытия участков. Ранее он сообщил, что заболел и неизвестно, как и когда он отдаст свой голос на выборах.

Корреспондент Sputnik Молдова смог дозвонится до Пынзаря только после закрытия участков. Как выяснилось, Пынзарь так не смог проголосовать на выборах из-за болезни.

"Болею ковидом. Я дома, на карантине, поэтому не смог проголосовать, к сожалению. Но мой лозунг остается прежним: Приднестровью – быть", – заявил корреспонденту Sputnik Молдова Пынзарь.

Инциденты
В середине дня голосования в СМИ сообщили о том, что на КПП в селе Дороцкое молдавские правоохранители не пропустили членов избирательной комиссии из Приднестровья, которые направлялись с мобильными урнами в село к людям, которые находятся в списках избирателей на выборах президента республики.

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков заявил, что в населенном пункте есть представители органов власти Приднестровья, и в рамках тех договоренностей, которые существуют в Зоне безопасности, этот населенный пункт обслуживается совместно, а значит туда должны были пропустить сотрудников избирательной комиссии.

Несогласные избиратели
Представитель Верховного суда Приднестровья Ирина Симаченко сообщила СМИ о поступившем в суд обращении восьми жителей Приднестровья признать нынешние выборы недействительными.

"В Тираспольский городской суд в 15.00 поступило заявление о защите избирательных прав, в котором заявители просят признать выборы главы недействительными", ­– сказала Симаченко на пресс-конференции, не озвучив мотивацию заявителей.

Приднестровцы выбирают главу республики раз в пять лет. Предыдущие выборы состоялись 11 декабря 2016 года. Победу в первом туре одержал нынешний президент Вадим Красносельский (62,23% голосов). Его конкурент, бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук тогда заручился поддержкой 27,38% избирателей. С 16 декабря 2016 года Красносельский – в должности лидера Приднестровья.

  • Сегодня, 05:33
  • DTV
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