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Израильское радио сообщило о подготовке военного сдерживания Ирана

Израильское радио сообщило о подготовке военного сдерживания Ирана

Министр обороны Израиля Бени Ганц рассказал во время визита в Вашингтон о подготовке военного варианта сдерживания Ирана. Об этом сообщает радиостанция Армии обороны страны "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Методы, о которых идёт речь, должны помешать стране изготовить ядерную бомбу. Уточняется, что Иран близок к производству количества урана, достаточного для создания одной бомбы, передает life.ru

"Они не будут спешить переступать эту черту, потому что понимают последствия, но мы следим за этим и подчёркиваем, что Ирану нельзя позволять обогащать уран", — отметил источник радиостанции.

Официально Ганц заявил после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарём Энтони Блинкеном, что США и европейские страны "очень хорошо понимают, что происходит, и теряют терпение".

По его словам, они договорились продолжать углублённое сотрудничество в области безопасности. По утверждению Франции, Германии и Великобритании, у Ирана хватит материалов не на один ядерный заряд. "Евротройка" заявила, что эта страна наращивает свой потенциал в данной сфере.

В 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, то есть выше уровня, который считается оружейным.

Предыдущий президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Новый американский лидер Джо Байден продлил ещё на год санкции в отношении Ирана. Он отверг идею снятия ограничений для возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке.
life.ru
  • Сегодня, 05:36
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