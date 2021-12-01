Министр обороны Израиля Бени Ганц рассказал во время визита в Вашингтон о подготовке военного варианта сдерживания Ирана. Об этом сообщает радиостанция Армии обороны страны "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Методы, о которых идёт речь, должны помешать стране изготовить ядерную бомбу. Уточняется, что Иран близок к производству количества урана, достаточного для создания одной бомбы, передает life.ru
"Они не будут спешить переступать эту черту, потому что понимают последствия, но мы следим за этим и подчёркиваем, что Ирану нельзя позволять обогащать уран", — отметил источник радиостанции.
Официально Ганц заявил после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарём Энтони Блинкеном, что США и европейские страны "очень хорошо понимают, что происходит, и теряют терпение".
По его словам, они договорились продолжать углублённое сотрудничество в области безопасности. По утверждению Франции, Германии и Великобритании, у Ирана хватит материалов не на один ядерный заряд. "Евротройка" заявила, что эта страна наращивает свой потенциал в данной сфере.
В 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, то есть выше уровня, который считается оружейным.
Предыдущий президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Новый американский лидер Джо Байден продлил ещё на год санкции в отношении Ирана. Он отверг идею снятия ограничений для возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке. life.ru