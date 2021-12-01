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ВОЗ: Более 500 млн человек в мире могут столкнуться с крайней бедностью из-за пандемии

ВОЗ: Более 500 млн человек в мире могут столкнуться с крайней бедностью из-за пандемии

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал государства "немедленно возобновить и ускорить" шаги, направленные на расширение доступа населения к медицинским услугам

Более полумиллиарда людей в мире могут быть ввергнуты в крайнюю бедность из-за пандемии, затормозившей прогресс человечества в вопросе всеобщего доступа к услугам здравоохранения. Об этом заявили в воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк (ВБ).

В двух взаимодополняющих докладах, опубликованных в связи с отмечаемым 12 декабря Международным днем всеобщего охвата услугами здравоохранения, они констатировали, что пандемия привела к сбоям в оказании медицинских услуг и вызвала чрезмерное напряжение в системах охраны здоровья. Из-за этого впервые за 10 лет снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулеза и малярии выросла, передает ТАСС.

Как подчеркивают ВОЗ и ВБ, "пандемия COVID-19, скорее всего, остановит продолжавшийся два десятилетия глобальный прогресс в направлении всеобщего охвата услугами здравоохранения". Кроме того, она вызвала "наихудший экономический кризис с 1930-х годов, поэтому людям стало труднее платить за лечение". Такая ситуация "толкает более полумиллиарда людей в крайнюю бедность, потому что им приходится платить за эти услуги из своего кармана".

По прогнозам авторов доклада, финансовые трудности, "скорее всего, станут более интенсивными", учитывая рост бедности, падение доходов и тот факт, что государства сталкиваются со все более сложной ситуацией в сфере налоговых поступлений. Подчеркивается, что до пандемии "почти миллиард людей тратили более 10% своего бюджета на охрану здоровья".

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал государства "немедленно возобновить и ускорить" шаги, направленные на расширение доступа населения к медицинским услугам. Это означает - увеличить государственные расходы на здравоохранение и социальную поддержку, пояснил он, подчеркнув, что в центре внимания должна быть система первичной помощи.

По словам главы ВОЗ, до пандемии "многие страны достигли прогресса, однако он не был достаточно устойчивым". "Сейчас нам необходимо построить системы здравоохранения, которые были бы достаточно сильны, чтобы выдержать потрясения, такие, как будущая пандемия, и мы должны следовать этим курсом к всеобщему охвату услугами здравоохранения", - резюмировал он.
tass.ru
  • Сегодня, 05:38
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