Чтобы выдавать приднестровцам российское гражданство по упрощенной системе, необходимо обойти чиновничьи препоны. Об этом сказал в интервью российскому журналисту депутат Госдумы РФ, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин, который сейчас находится в Приднестровье.
«Принято большое количество законов, которые регламентируют вступление в российское гражданство. И позволяют упростить всю процедуру, тем самым минимизировав любые бумаги, минимизировав подтверждение. Существует перечень для того, чтобы вступить в российское гражданство, но встречаем определенные чиновничьи препоны. В данном случае что-то не согласуется, что-то не позволяет вступить в гражданство, где-то бумага просрочена. Поэтому здесь нужно взяться за руки и совместно с миграционной службой с МВД РФ упростить эту систему и решать те проблемы, которые буквально накоротке, чтобы гражданин, проживающий в Приднестровье, получил российский паспорт по упрощённой системе и совершенно в скорые сроки. Это наша задача, прежде всего как парламентариев», - сказал депутат Госдумы. novostipmr.com