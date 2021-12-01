Жестокий пиар-ход придумали креативщики из украинской сети тату-салонов, но прославиться получилось так, что ни один уважающий себя человек теперь никогда не станет их клиентом.
На ужасающий инцидент обратила внимание зоозащитная организация UAnimals. В киевском филиале сети тату мастера решили "поставить национальный рекорд", сделав живой свинье татуировку в виде православного храма. Судя по довольным лицам ребят, свою идею они находили исключительно забавной. Ребята играли с игрушечной свинюшкой, фотографировались с подопытной — в общем, ни тени сомнения, а правильно ли они поступают, в глазах у них не было, передает life.ru.
Когда эти ролики разошлись по соцсетям, руководство тату-салона на своей шкуре узнало, что такое испорченная навсегда репутация. Пользователи тут же накидали жалоб на аккаунт Tattoo Lamarch Studio, и его мигом заблокировали. То же самое произошло с оценкой организации в Google. С почти идеальной 5 она упала до 3,1.
Но уничтожением репутации в Сети история не закончилась. Неизвестные напали на точку тату-салона в Одессе. Они забрызгали фасад красной краской и написали на нём: "Здесь издеваются над животными". Мало того, к обсуждению присоединился Национальный реестр рекордов.
"Действия этих пока не установленных лиц не являются и не могут иметь ничего общего не только с рекордом, но даже с человеческим подобием этих горе-мастеров"- Представители Национального реестра рекордов
Но, судя по всему, раскаиваться тату-мастера и не собираются. Несмотря на то что у них заблокировали один аккаунт, у них остался ещё один — закрытый. Но описание профиля может увидеть каждый. Ярость, испанский стыд — это лишь часть эмоций, которые вызывают шутки владельцев салона. life.ru