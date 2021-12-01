Центризбирком принял Постановление об определении результатов выборов Президента ПМР и регистрации избранного Президента. Согласно представленным участковыми избирательными комиссиями протоколам об итогах голосования, избранным признан Президент ПМР Вадим Красносельский, получивший 113620 голосов – более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, сообщается на сайте Центризбиркома.
Кандидатуру кандидата в президенты Сергея Пынзаря поддержали 16914 избирателей.
Участие в голосовании приняли 143054 приднестровцев. Из них: