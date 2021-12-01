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Цена на газ в Европе впервые с октября превысила $1350

Цена на газ в Европе впервые с октября превысила $1350

Спотовые европейские цены на газ утром 13 декабря заметно выросли. Стоимость январского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах поднялась до отметки $1381 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

К 10:38 мск рост цен немного замедлился — до $1353 за 1 тыс. куб. м, передает rbc.ru

Цена на природный газ на бирже превысила отметку $1300 впервые с октября текущего года.

Скачок цен на газ произошел на фоне заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что газопровод «Северный поток — 2» не может быть введен в эксплуатацию, так как он не соответствует европейским правилам. «При нынешнем положении дел одобрить работу трубопровода не представляется возможным, поскольку европейским правилам он не соответствует», — цитирует главу внешнеполитического ведомства издание T-online.

Газопровод «Северный поток — 2» был достроен в сентябре. Он готов к запуску. Для начала эксплуатации газопровод должен получить одобрение немецкого и европейского регуляторов. 16 ноября Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur, BNetzA), немецкий регулятор, сообщило о временной приостановке процесса сертификации «Северного потока — 2». Регулятор пояснил, что это связано с процессом переоформления организационной структуры проекта.

Цена на газ колебалась весь 2021 год, рекордного значения биржевые котировки природного газа достигли на торгах 6 октября. Тогда в течение одного дня биржевая цена газа поднималась до $1969,2 за 1 тыс. куб. м, однако к концу торговой сессии обвалилась до $1325 за 1 тыс. куб. м. После достижения рекордных значений цены на газ снизились до $750 к началу ноября.

Рост биржевой стоимости газа возобновился с середины прошлого месяца. На фоне заявления немецкого регулятора о временной приостановке сертификации газопровода «Северного потока — 2» биржевые цены на газ выросли на 17% за день и превысили $1100 на торгах 16 ноября. В конце прошлой недели цена газа на биржевых торгах в Лондоне выросла до $1200 за 1 тыс. куб. м.

8 декабря польский энергетический оператор PGNiG предупредил о риске тяжелой зимы из-за дефицита газа, поскольку спрос превысит предложение. Дополнительные поставки газа из России восполнят дефицит в Европе и могут сбалансировать спрос и предложение, заявил ТАСС заместитель главы PGNiG Пшемыслав Вацлавский.

rbc.ru
  • Сегодня, 16:07
  • DTV
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