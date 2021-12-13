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Израиль признал сертификаты о ковид-вакцинации, выданные в Молдове

Израиль признал сертификаты о ковид-вакцинации, выданные в Молдове

Республика Молдова включена в список государств, свидетельства о вакцинации которых признаны Израилем. Об этом было объявлено сегодня, 13 декабря, посольством РМ в этой стране.

«Таким образом, лица, которые были вакцинированы на территории Республики Молдавия и имеют молдавский цифровой сертификат о вакцинации, имеют право въехать на территорию Государства Израиль после восстановления доступа иностранных граждан в страну или если они входят в категории исключений в соответствии с существующими процедурами и ограничениями и имеют право на получение „Зеленого пропуска“, который используется только на местном уровне», — говорится в пресс-релизе посольства.

Согласно действующим в Израиле правилам, в настоящее время въезд в страну пока ограничен. Посетить могут лишь вакцинированные или переболевшие ковидом иностранцы с разрешения комиссии по исключениям. Сейчас в Израиле признают вакцины производства компаний Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson (Janssen), AstraZeneca (Covishield), Sinopharm, Sinovac и «Спутник V», пишет eadaily.com.

Как сообщало EADaily, в середине ноября в Евросоюзе признали молдавские сертификаты о вакцинации эквивалентными европейским. Это означает, что РМ подключили к системе ЕС, а ковид-сертификаты, выданные в Молдавии, принимают на тех же условиях, что и европейские.

Учитывая то, что среди прививок в Молдавии около 200 тыс. были сделаны российским препаратом «Спутник V», который до сих пор не хотят признавать в ЕС, Министерство иностранных дел и европейской интеграции рекомендует при посещении каждой из стран уточнять актуальные правила въезда.

Новый вид справки содержит два идентификатора типа QR-кода. Один из кодов предназначен для международного использования, другой для прошедших кампанию по вакцинации в стране. Для тех, кто вакцинировался ранее, необходимо повторно загрузить свои персональные данные в электронную систему (IDNP и дату рождения).

Документ о Covid-19 состоит может быть трех различных типов: сертификата о вакцинации, сертификата тестирования и сертификата выздоровления.
eadaily.com
  • Сегодня, 16:19
  • DTV
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