В Украине массово реализуется фальсифицированное сливочное масло. Определить “ненастоящее” можно по цене.
Не стоит покупать продукцию, если цена за 250 граммов меньше 50 грн ($1,86). Однако даже среди дорогого сегмента на рынке немало продукта сомнительного качества, которое несет опасность для здоровья. Причиной тому является слабый контроль за качеством и проверки, которые носят лишь формальный характер, передает bessarabiainform.com
На производство 250 г масла тратят 4 литра молока, закупочная стоимость каждого литра – 10 грн. Чтобы сделать такое количество продукта, необходимо потратить не менее 50 грн.
“К этому нужно добавить переработку, дополнительные процессы, прибыль компании, ритейлера. Поэтому даже эконом-вариант масла не может стоить менее 50 грн или около этой цены”, – говорит председатель правления ОО “Потребительское доверие” Елена Куликова.
По ее словам, фальсификат масла в целом – продукт, в котором животные жиры заменены жирами не животного происхождения. Среди них могут быть растительные жиры (пальмовые, кокосовые, подсолнечные). Такое масло из растительных жиров называется спредом и оно даже полезно некоторым возрастным категориям, которым вредны животные жиры. Но встречаются в масле жиры, полученные искусственным путем, безопасность которых вызывает сомнения.
“Фальсифицировать масло качественными растительными жирами не всегда выгодно. Поэтому фальсификат производят из отходных жиров животного происхождения. Это все перерабатывается, и эти новые жиры, которые промышленность наша создает, попадают в масло. Здесь уже речь идет о безопасности. Даже лаборатории не всегда могут определить происхождение этих жиров. Какой вред нанесет организм употребление такого масла – никто не знает” – говорит Куликова.
Также в некачественном масле, как и во всей молочной продукции, периодически встречаются антибиотики. Если человек часто потребляет продукцию с остатками антибиотиков, он становится не чувствительным к ним. Когда нужны антибиотики для лечения, они могут не повлиять на организм.
По словам Куликовой, сейчас рынок масла контролируют мало, плановые проверки – формальные. Поэтому на рынке немало фальсификатов. Сколько его, эксперту сказать сложно, ведь ситуация зависит от ценового сегмента. Сейчас они с коллегами проверяли масло премиум-класса с жирностью более 80%. Но даже среди него, по словам Куликовой, около 20% – фальсификат. Если же брать дешевое масло с рынка – там процент будет гораздо выше.