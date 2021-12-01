«Молдовагаз» направил извещения представителями бизнеса с требованием оплатить газ за декабрь авансом. В противном случае, «Молдовагаз» пригрозил уже на этой неделе остановить подачу газа. На предприятии при этом утверждают, что действуют в соответствии с индивидуальными контрактами и регламентом НАРЭ. NM рассказывает, что происходит.
О требовании «Молдовагаза» оплатить газ за декабрь авансом NM рассказал предприниматель, настоявший на анонимности. По его словам, такое извещение получил владелец помещения, в котором они арендуют площади для своего бизнеса. В беседе с NM он попросил не указывать место нахождения и род занятий его компании.
По словам бизнесмена, в полученном счете за газ было указано два расчетных месяца — ноябрь и декабрь. Причем за декабрь, по его словам, «Молдовагаз» указал потребление чуть больше, чем в ноябре. «Для продолжения взаимовыгодного сотрудничества и во избежание отключения просим оплатить газ, потребленный в ноябре, и авансом стоимость газа за декабрь […] В противном случае, начиная с 16 декабря, поставки газа будут приостановлены», — говорится в письме «Молдовагаз».
В завершении письма «Молдовагаз» также просит оплатить авансом (до конца декабря) газ, который компания планирует использовать в январе. Собеседник NM отметил, что сейчас изучает контракт, чтобы понять, есть ли у поставщика право в ультимативной форме требовать оплату авансом.
Спикер правления Sudzucker Moldova Александер Косс рассказал NM, что представители «Молдовагаза» обращались к компании с просьбой оплатить газ авансом «Но мы объяснили, что сейчас практически не потребляем газ [и не собираемся платить авансом]», — сообщил Косс. По его словам, этой осенью Sudzucker максимально снизил потребление газа, перейдя на мазут.
Не совсем понятно, к кому из представителей бизнеса и в какой форме обращается «Молдовагаз». Некоторые бизнесмены, с которыми говорил NM, не слышали о подобном требовании поставщика газа.
Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан в беседе с NM отметил, что все квитанции об оплате отправили в соответствии с контрактами и регламентом поставок газа, утвержденным Нацагентством регулирования в энергетике (НАРЭ). «Мы действуем по контракту. Там указан срок — они получают счета 5-го числа, и у них есть 10 дней на оплату», — сказал Чебан.
Он добавил, что со всеми представителями бизнеса переговоры ведут индивидуально. «Мы просим по возможности оплатить за декабрь. Если такой возможности нет, то они не оплатят. Если есть потребление в ноябре и текущее в декабре, то надо оплатить и текущее», — сказал глава «Молдовагаза».
На вопрос, отключат ли газ тем, кто не заплатит авансом, Чебан не ответил и попросил для более подробной информации прислать письменный вопрос. NM отправил запрос, но не получил ответа к моменту публикации материала.
Неделю назад, отметим, экс-депутат от партии «Платформа Достоинство и правда» Александр Слусарь сообщил, что о том, что все госпредприятия получили письма, подписанные главой Агентства публичной собственности Евгением Козонаком, с просьбой «оплатить в приоритетном порядке и в короткие сроки текущие счета за газ».
В конце ноября, напомним, Молдова после длительных и непредсказуемых переговоров с «Газпромом», продлила контракт на поставку газа на пять лет. Из-за увеличения стоимости поставки потребительские тарифы подняли в два с половиной раза — с 4,3 леев до 11,08 леев. Правда, часть тарифа взялось компенсировать правительство. В конце ноября «Газпром» сообщил, что не получил от «Молдовагаз» очередной платеж, предусмотренный контрактом, и пригрозил приостановить поставку. Деньги на оплату — 1,4 млрд леев правительство выделило из бюджета, так как «Молдовагаз» сообщил, что у него денег нет. Тогда в «Газпроме» отметили, что оплата газа бюджетными деньгами «сигнализирует о системных проблемах в энергетической сфере Молдовы». «Это значит, что кризис неплатежей может повториться. Мы рассчитываем, что молдавская сторона примет исчерпывающие меры для нормализации ситуации и в полном объеме обеспечит стабильное выполнение контрактных обязательств перед «Газпромом»», — заявили в «Газпроме». newsmaker.md