Импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину 14 декабря составит мощность в 60 МВт. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
По данным главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса, ООО «ТЭТ групп», осуществляющее импорт электроэнергии из Белоруссии через дубайского посредника Vector Energy, приостановило его, пишет eadaily.com.
«Таким образом, импорт электроэнергии из Белоруссии упал в 13 раз», — заявил он и добавил, что это приведет к увеличению потребления угля тепловой генерацией.
Напомним, 6 ноября Белоруссия возобновила коммерческие поставки электроэнергии в украинскую энергосистему. Однако через 11 дней Минэнерго республики уведомило Киев, что с 18 ноября прекратит поставки. С 21 ноября Белоруссия возобновила экспорт электроэнергии на Украину в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом. В декабре белорусская электроэнергия поступала в украинскую энергосистему мощностью от 398 МВт до 900 МВт в зависимости от времени суток.