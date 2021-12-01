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Оперативная информация о доходах-расходах бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР за апрель 2021 год

Оперативная информация о доходах-расходах бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР за апрель 2021 год

На сайте Единого Государственного Фонда Социального Страхования Приднестровья была опубликована информация о доходах-расходах бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР за ноябрь 2021 года

Оперативная информация о доходах-расходах бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР за апрель 2021 год
  • Вчера, 20:20
  • DTV
  • Просмотров: 33
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