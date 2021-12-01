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Суд в Беларуси приговорил оппозиционера Тихановского к 18 годам колонии

Суд в Беларуси приговорил оппозиционера Тихановского к 18 годам колонии

Суд в Гомеле приговорил блогера и оппозиционера Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима.

Суд также вынес приговоры фигурантам так называемого "дела Тихановского": баллотировавшийся на пост президента в 2010 году политик Николай Статкевич получил 14 лет колонии, блогер Игорь Лосик - 15 лет, член инициативной группы по выдвижению Светланы Тихановской на президентские выборы Артем Саков - 16 лет, модератор соцсетей проекта "Страна для жизни" Дмитрий Попов - 16 лет и блогер Владимир Цыганович - 15 лет колонии.

Заседание суда проходило в закрытом режиме на территории СИЗО в Гомеле, передает bbc.com.

По данным следствия, Тихановский и другие фигуранты дела длительное время занимались подготовкой к массовым беспорядкам в Беларуси. Суд над обвиняемыми начался в июне этого года и проходил в закрытом режиме: адвокаты находились под подпиской о неразглашении тайны следствия.

Тихановскому было предъявлено обвинение по четырем статьям уголовного кодекса: организация массовых беспорядков; организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, воспрепятствование осуществлению избирательных прав и разжигание ненависти.

"Блогер через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей. Своими высказываниями он разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности", - пишет новостное агентство "Белта".

Адвокат Тихановского сообщил агентству РИА Новости о намерении обжаловать приговор.

В день оглашения приговора Сергею Тихановскому его супруга Светлана Тихановская, которую белорусская оппозиция и страны Запада считают победителем на состоявшихся в 2020 году президентских выборах, опубликовала видеообращение в своем телеграм-канале.

"Год, 20, 100 лет - это незаконно, это не то, с чем можно мириться, - заявила Тихановская. - Поэтому, комментируя его так называемый приговор, я буду задавать себе только один вопрос: что я буду делать с этой новостью? Я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов белорусов", - сказала она.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая 2020 года во время сбора подписей за выдвижение в президенты Светланы Тихановской. Выдвижение его самого заблокировал ЦИК: Тихановский отбывал административный арест и не мог лично зарегистрировать свою инициативную группу.
bbc.com
  • Вчера, 20:27
  • DTV
  • Просмотров: 35
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