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На водителей, уличенных в употреблении наркотиков, предложено налагать дополнительные взыскания

На водителей, уличенных в употреблении наркотиков, предложено налагать дополнительные взыскания

Если водитель привлекается к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, то он будет временно ограничен правом управления транспортными средствами. Ограничение на пользование водительским удостоверением вводится в Кодекс об административных правонарушениях. Инициативу направил Президент Вадим Красносельский.

«За потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача к лицу применяется дополнительное административное наказание в виде временного ограничения специального права (пользование водительским удостоверением – прим.ред.) от 6 месяцев до 1 года при наличии у него такого специального права», – отметила глава Комитета Галина Антюфеева, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

Вместе с этим законопроектом вносятся поправки в закон «О безопасности дорожного движения». Привлеченных к админответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ (без назначения врача) не будут допускать к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами.

«Устанавливается дополнительный запрет для лиц, которые сдают экзамены на право управления транспортным средством. Предусмотреть, что обязательному медицинскому освидетельствованию подлежат лица, которые исполнили наказание в виде временного ограничения специального права», – добавила Галина Антюфеева.

Президент Вадим Красносельский направил поправки в связи с трагическим случаем, произошедшем 30 мая в селе Карагаш, когда в результате аварии погиб двухмесячный ребенок и пострадало девять человек.

Изменения в законодательство Комитет будет рекомендовать принять на пленарном заседании завтра, 15 декабря.
vspmr.org
  • Вчера, 20:39
  • DTV
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