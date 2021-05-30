Если водитель привлекается к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, то он будет временно ограничен правом управления транспортными средствами. Ограничение на пользование водительским удостоверением вводится в Кодекс об административных правонарушениях. Инициативу направил Президент Вадим Красносельский.
«За потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача к лицу применяется дополнительное административное наказание в виде временного ограничения специального права (пользование водительским удостоверением – прим.ред.) от 6 месяцев до 1 года при наличии у него такого специального права», – отметила глава Комитета Галина Антюфеева, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
Вместе с этим законопроектом вносятся поправки в закон «О безопасности дорожного движения». Привлеченных к админответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ (без назначения врача) не будут допускать к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами.
«Устанавливается дополнительный запрет для лиц, которые сдают экзамены на право управления транспортным средством. Предусмотреть, что обязательному медицинскому освидетельствованию подлежат лица, которые исполнили наказание в виде временного ограничения специального права», – добавила Галина Антюфеева.
Президент Вадим Красносельский направил поправки в связи с трагическим случаем, произошедшем 30 мая в селе Карагаш, когда в результате аварии погиб двухмесячный ребенок и пострадало девять человек.
Изменения в законодательство Комитет будет рекомендовать принять на пленарном заседании завтра, 15 декабря. vspmr.org