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"Молдовагаз" перевела "Газпрому" платеж за ноябрь

"Молдовагаз" перевела "Газпрому" платеж за ноябрь

Компания сообщила, что сфокусировалась на сборе средств для выплаты аванса за декабрь, который должна перечислить до 20 декабря

Газораспределительная компания "Молдовагаз" перевела "Газпрому" платеж за газ, потребленный в ноябре, и сфокусировалась на сборе средств для выплаты аванса за декабрь, который должна перечислить до 20 декабря. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" в полном объеме оплату за природный газ, потребленный в ноябре текущего года. На сегодняшний день в своей деятельности предприятие фокусируется на сборе платежей за первую половину декабря, включая авансовые перечисления со стороны экономических агентов", - уточняется в сообщении, пишет ТАСС.

В этой связи компания также призвала молдавских потребителей не задерживать оплату по счетам.

О финансовых трудностях на газораспределительном предприятии сообщил на прошлой неделе вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну. При этом он заверил, что правительство не допустит повторения кризисной ситуации, когда "Газпром" едва не прекратил в ноябре подачу газа в республику из-за задолженности перед ним по текущим платежам. Согласно контракту, "Молдовагаз" должна оплачивать поставки до 20 числа каждого месяца.

По мнению наблюдателей, в декабре проблемы может спровоцировать так называемый кассовый разрыв из-за разницы в потреблении между осенними и зимними месяцами. В этот период потребление резко возрастает. При этом молдавские потребители оплачивают счета по факту, а "Молдовагаз" должна перевести аванс российскому холдингу.

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. Важным пунктом договоренностей было направление Молдавией в срок текущих платежей за газ. В ноябре Молдавия просрочила платеж. Тогда российский холдинг уведомил ее о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по контракту.
tass.ru
  • Вчера, 20:56
  • DTV
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