В Еврокомиссии выступили с предложением по реформированию Шенгенской зоны в связи с пандемией коронавируса и миграционным кризисом на границе Польши и Белоруссии. Об этом сообщается в опубликованных Еврокомиссией документах.
Как утверждают в Еврокомиссии, реформа Шенгенского пространства позволит надежнее защищать границы ЕС и противостоять новым вызовам и рискам. Так, Еврокомиссия собирается сократить число действующих контрольно-пропускных пунктов на внешних границах Евросоюза, усилить меры по охране внешней границы, сообщает mk.ru.
Заявления беженцев о предоставлении убежища в странах Евросоюза рекомендуется рассматривать исключительно на границе. Также планируется наладить более тесное взаимодействие органов правопорядка европейских стран в приграничных зонах. Нарушителей границы можно будет депортировать в ту страну, из которой он прибыл.
Общая парадигма готовящихся изменений – усиление контроля за обеспечением безопасности внешних границ Евросоюза при сохранении свободы перемещения в странах, входящих в Шенгенскую зону. mk.ru