В Молдову доставили новую партию военного оборудования в рамках инициативы по наращиванию оборонного потенциала республики DCBI (Defence Capacity Building Initiative). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РМ.
"Национальная армия получила второй транш военного оборудования от правительства США. Оно позволит улучшить взаимодействие вооруженных сил республики с армиями западных стран в международных миротворческих миссиях", – говорится в сообщении ведомства.
Как напомнили в министерстве, первая поставка была осуществлена в сентябре этого года, сообщает sputnik.md.
"Общая стоимость выделенной для республики партии оборудования оценивается примерно в 5 миллионов долларов," – уточнили в Минобороны По данным министерства, прием оборудования является частью проекта, запущенного Министерством обороны в 2018 году в целях достижения цели реформирования и преобразования сектора обороны и безопасности. Проект включен в программу действий правительства в поддержку усилий по развитию военного и оперативного потенциала Национальной армии.
Как отметили в министерстве, военное оборудование будет доставлено в Молдову несколькими траншами до конца этого года и будет распределено по воинским частям, предназначенным для участия в международных миротворческих операциях, включая KFOR, в которых Молдова участвует с 2014 года, а также в операции в Ливане, где наши военные будут дислоцированы с августа 2022 года.
Первый транш из этой партии поступил в Национальную армию в сентябре этого года. Молдавско-американское сотрудничество в области обороны основывается на Меморандуме о взаимопонимании по военному сотрудничеству между Министерством обороны Молдовы и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки, подписанном 4 декабря 1995 года. sputnik.md