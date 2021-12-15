Правительство Украины готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали при необходимости переведут на работу с 100% использованием природного газа.
Как сообщают украинское издание «Экономическая правда», соответствующий проект постановления на рассмотрение Кабмина уже представило министерство энергетики.
Такой чрезвычайный сценарий прорабатывается по причине критически низких запасов угля на складах ТЭС и проблемах, возникших с импортом электроэнергии из Белоруссии, пишет eadaily.com.
Согласно документу, проработать вопрос должны Министерство энергетики, Нацкомисия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), «Укрэнерго» и НАК «Нафтогаз Украины».
«Принять меры по обеспечению безопасности поставок электроэнергии и безубыточной деятельности ТЭС и ТЭЦ в случае использования ими в виде топлива 100% газа», — говорится в проекте постановления.
При этом не сообщается, по какой цене «Нафтогаз» могут обязать поставлять топливо на электростанции. Также не уточняется, за счет каких средств будет покрываться разница, если эта цена окажется ниже рыночной.
Данный вопрос имеет принципиальное значение. Ведь для обеспечения газом ТЭС и ТЭЦ Украине придется где-то закупать дополнительные объемы голубого топлива.
Реально его приобрести она может только в Европе по рыночной цене. А эта цена 13 декабря вновь скаканула, превысив отметку в $ 1400 за тысячу кубометров.