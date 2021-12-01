Dnestr.TV

 
0

Ежегодно в Молдове рождаемость снижается, а количество смертей растет

Ежегодно в Молдове рождаемость снижается, а количество смертей растет

В Молдове сокращается численность населения. Ежегодно число новорожденных снижается, а количество смертей растет. По данным Национального бюро статистики РМ, в 2020 году родилось более 30 тысяч детей - на 5,2% меньше, чем в 2019-м. В прошлом году зарегистрировали 40,6 тысяч смертей - на 4200 больше в сравнении с предыдущими показателями, передает publika.md.

Многие молодые люди не задумываются о детях из-за экономической ситуации:

"Я хочу как минимум двоих детей, но думаю усыновить третьего. Теперь парни и девушки предпочитают реализоваться, сделать карьеру. Есть молодые люди, которые думают, что им не на что жить и что они смогут предложить своему ребенку.."

"В основном боятся ответственности. Низкие зарплаты тоже влияют, многие уезжают за границу."

"Очень нелегко. Дети растут быстро, им нужна обувь, одежда, всегда что-то нужно. Мне помогает моя мама, поэтому я могу позволить себе троих детей."

Пожилые с грустью вспоминают времена, когда многодетные семьи не были редкостью.

"Раньше женщины рожали минимум трех детей. В соей семье было девять. У мам сейчас нет возможности растить столько детей. Раньше работали различные специализированные службы, была существенная помощь от государства".

Специалисты прогнозируют дальнейшее снижение рождаемости.

"Косвенно на это влияет большая эмиграция молодых. Более половины молодых в возрасте от 20 до 30 лет находится за пределами страны, это отражается и на статистике. Еще один фактор - поздний возраст вступления в брак", - сказал эксперт Валерий Саинсус.

На данный момент единовременное пособие при рождении ребенка составляет 9459 леев. Власти планируют увеличить эту сумму до 10 тысяч 68 леев. Проект будет вынесен на публичные дебаты.
publika.md
  • Сегодня, 06:33
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2 ...
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • Стоимость продовольственных товаров за январь-октябрь 2 ...
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна