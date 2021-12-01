В Молдове сокращается численность населения. Ежегодно число новорожденных снижается, а количество смертей растет. По данным Национального бюро статистики РМ, в 2020 году родилось более 30 тысяч детей - на 5,2% меньше, чем в 2019-м. В прошлом году зарегистрировали 40,6 тысяч смертей - на 4200 больше в сравнении с предыдущими показателями, передает publika.md.
Многие молодые люди не задумываются о детях из-за экономической ситуации:
"Я хочу как минимум двоих детей, но думаю усыновить третьего. Теперь парни и девушки предпочитают реализоваться, сделать карьеру. Есть молодые люди, которые думают, что им не на что жить и что они смогут предложить своему ребенку.."
"В основном боятся ответственности. Низкие зарплаты тоже влияют, многие уезжают за границу."
"Очень нелегко. Дети растут быстро, им нужна обувь, одежда, всегда что-то нужно. Мне помогает моя мама, поэтому я могу позволить себе троих детей."
Пожилые с грустью вспоминают времена, когда многодетные семьи не были редкостью.
"Раньше женщины рожали минимум трех детей. В соей семье было девять. У мам сейчас нет возможности растить столько детей. Раньше работали различные специализированные службы, была существенная помощь от государства".
Специалисты прогнозируют дальнейшее снижение рождаемости.
"Косвенно на это влияет большая эмиграция молодых. Более половины молодых в возрасте от 20 до 30 лет находится за пределами страны, это отражается и на статистике. Еще один фактор - поздний возраст вступления в брак", - сказал эксперт Валерий Саинсус.
На данный момент единовременное пособие при рождении ребенка составляет 9459 леев. Власти планируют увеличить эту сумму до 10 тысяч 68 леев. Проект будет вынесен на публичные дебаты. publika.md