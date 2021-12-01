В Приднестровье стоимость продовольственных товаров с начала года повысилась на десять процентов. При этом, цены на продукты питания за последний месяц отчетного периода в среднем по республике повысились на один процент.
Государственная служба статистики Приднестровья представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 декабря 2021 года.
Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 63.66 руб. Говядина бескостная – 86.90 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 86.67 руб. Свинина бескостная – 87.83 руб. Фарш мясной – 59.63 руб. Пельмени – 42.19 руб. Печень говяжья – 88.40 руб. Куры потрошеные – 36.07 руб. Окорочка куриные – 38.99 руб. Сало – 67.37 руб. Колбаса вареная – 90.43 руб. Сосиски – 69.70 руб. Сардельки – 69.50 руб. Колбаса полукопченая – 115.66 руб. Мясокопчености, кг – 134.11 руб. Колбаса сырокопченая – 222.69 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 49.04 руб. Карась свежий – 35.82 руб. Толстолобик свежий – 31.50 руб. Салака – 24.08 руб. Хек – 47.49 руб. Скумбрия – 56.02 руб. Сельдь замороженная – 34.86 руб. Сельдь соленая – 41.89 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 26.02 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 14.48 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 37.39 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 29.16 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 8.58 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 12.20 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 12.01 руб. Кефир, 0,5 л – 6.04 руб. Ряженка, 0,5 л – 8.14 руб. Сметана, кг – 41.05 руб. Сметана на рынке, кг – 53.80 руб. Творог, кг – 52.46 руб. Творог на рынке, кг – 56.85 руб. Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 117.86 руб. Сыр твердый, кг – 133.04 руб. Брынза на рынке, кг – 80.22 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.15 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.06 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 10.70 руб. Рис шлифованный, кг – 18.69 руб. Крупа манная, кг – 12.32 руб. Крупа гречневая, кг – 27.21 руб. Крупа пшеничная, кг – 7.81 руб. Крупа кукурузная, кг – 12.31 руб. Крупа ячневая, кг – 9.30 руб. Крупа перловая, кг – 9.68 руб. Овсяные хлопья, кг – 24.21 руб. Горох, кг – 11.57 руб. Фасоль, кг – 31.55 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 16.30 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 15.98 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая текущего года, кг – 6.34 руб. Капуста свежая урожая текущего года, кг – 7.95 руб. Лук репчатый, кг – 6.90 руб. Свёкла столовая, кг – 6.92 руб. Морковь, кг – 7.27 руб. Чеснок, кг – 48.61 руб. Тыква, кг – 4.16 руб. Яблоки, кг – 7.65 руб. Апельсины, кг – 27.38 руб. Лимоны, кг – 25.46 руб. Бананы, кг – 22.97 руб. Сливы сушёные, кг – 49.03 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 70.39 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 39.98 руб. Сок томатный, л – 18.36 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 7.29 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 17.95 руб. Соки фруктовые, л – 17.95 руб. Яйца куриные, 10 шт – 18.86 руб. Сахар-песок, кг – 14.12 руб. Шоколад, 100 г – 17.22 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 80.02 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 7.43 руб. Соль пищевая, кг – 4.67 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 25.08 руб. Лист лавровый, 100 г – 26.02 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 41.03 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 41.94 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 20.16 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 20.33 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в ноябре 2021 года подорожали на 1,07% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года – стали дороже на 10,15%.