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ГОССТАТ ПМР представил цены на продукты на 1 декабря 2021 года

ГОССТАТ ПМР представил цены на продукты на 1 декабря 2021 года

В Приднестровье стоимость продовольственных товаров с начала года повысилась на десять процентов. При этом, цены на продукты питания за последний месяц отчетного периода в среднем по республике повысились на один процент.

Государственная служба статистики Приднестровья представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 декабря 2021 года.

Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 63.66 руб.
Говядина бескостная – 86.90 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 86.67 руб.
Свинина бескостная – 87.83 руб.
Фарш мясной – 59.63 руб.
Пельмени – 42.19 руб.
Печень говяжья – 88.40 руб.
Куры потрошеные – 36.07 руб.
Окорочка куриные – 38.99 руб.
Сало – 67.37 руб.
Колбаса вареная – 90.43 руб.
Сосиски – 69.70 руб.
Сардельки – 69.50 руб.
Колбаса полукопченая – 115.66 руб.
Мясокопчености, кг – 134.11 руб.
Колбаса сырокопченая – 222.69 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 49.04 руб.
Карась свежий – 35.82 руб.
Толстолобик свежий – 31.50 руб.
Салака – 24.08 руб.
Хек – 47.49 руб.
Скумбрия – 56.02 руб.
Сельдь замороженная – 34.86 руб.
Сельдь соленая – 41.89 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 26.02 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 14.48 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 37.39 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 29.16 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 8.58 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 12.20 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 12.01 руб.
Кефир, 0,5 л – 6.04 руб.
Ряженка, 0,5 л – 8.14 руб.
Сметана, кг – 41.05 руб.
Сметана на рынке, кг – 53.80 руб.
Творог, кг – 52.46 руб.
Творог на рынке, кг – 56.85 руб.
Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 117.86 руб.
Сыр твердый, кг – 133.04 руб.
Брынза на рынке, кг – 80.22 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.15 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.06 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 10.70 руб.
Рис шлифованный, кг – 18.69 руб.
Крупа манная, кг – 12.32 руб.
Крупа гречневая, кг – 27.21 руб.
Крупа пшеничная, кг – 7.81 руб.
Крупа кукурузная, кг – 12.31 руб.
Крупа ячневая, кг – 9.30 руб.
Крупа перловая, кг – 9.68 руб.
Овсяные хлопья, кг – 24.21 руб.
Горох, кг – 11.57 руб.
Фасоль, кг – 31.55 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 16.30 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 15.98 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая текущего года, кг – 6.34 руб.
Капуста свежая урожая текущего года, кг – 7.95 руб.
Лук репчатый, кг – 6.90 руб.
Свёкла столовая, кг – 6.92 руб.
Морковь, кг – 7.27 руб.
Чеснок, кг – 48.61 руб.
Тыква, кг – 4.16 руб.
Яблоки, кг – 7.65 руб.
Апельсины, кг – 27.38 руб.
Лимоны, кг – 25.46 руб.
Бананы, кг – 22.97 руб.
Сливы сушёные, кг – 49.03 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 70.39 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 39.98 руб.
Сок томатный, л – 18.36 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 7.29 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 17.95 руб.
Соки фруктовые, л – 17.95 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 18.86 руб.
Сахар-песок, кг – 14.12 руб.
Шоколад, 100 г – 17.22 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 80.02 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 7.43 руб.
Соль пищевая, кг – 4.67 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 25.08 руб.
Лист лавровый, 100 г – 26.02 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 41.03 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 41.94 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 20.16 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 20.33 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в ноябре 2021 года подорожали на 1,07% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года – стали дороже на 10,15%.

ГОССТАТ ПМР представил цены на продукты на 1 декабря 2021 года
ГОССТАТ ПМР представил цены на продукты на 1 декабря 2021 года
ГОССТАТ ПМР представил цены на продукты на 1 декабря 2021 года
ГОССТАТ ПМР представил цены на продукты на 1 декабря 2021 года

  • Сегодня, 08:54
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