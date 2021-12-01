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Порядок предоставления отчетности в цифровом формате

Порядок предоставления отчетности в цифровом формате

В 2021 году Верховным Советом были приняты изменения в законодательство, согласно которым с 1 января 2022 года юридические лица должны будут предоставлять свою отчетность в электронном виде.

«Считаю, что это достаточно современное требование. Мы прекрасно видим, что носить бумаги, передавать всю информацию на бумажном носителе затруднительно и достаточно дорого государству, прежде всего. Эту информацию нужно обрабатывать, где-то ее хранить, содержать. И, конечно же, это вызывает определенные неудобства в современном мире. Поэтому законодатели, приняв это решение, что с 22 года мы переходим на электронную отчетность, заранее настраивали всех экономических агентов, чтобы они могли приобрести, если это требуется, какую-то дополнительную технику и принять организационно-штатные мероприятия, чтобы быть к этому готовыми», – подчеркнул председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун, vspmr.orgна сайте ВС ПМР.

У ряда организаций возникли сложности по предоставлению отчетности в цифровом формате, в том числе по причине отсутствия компьютерной техники либо отсутствия в штате бухгалтера. В ходе дискуссии депутатов с деловым сообществом и представителями бизнеса предприниматели выступили с предложением сдавать отчетность за декабрь не в январе, а в феврале 2022 года. Чтобы период, когда еще идут новогодние праздники, и нужно провести какие-то дополнительные мероприятия, был эффективно использован. Депутаты согласились с этим предложением. Также изменения в закон касаются НКО.

«Есть ряд некоммерческих организаций, у которых даже нет прибыли, и они выполняют больше общественные функции. Им предоставляется право сдавать отчетность в электронном виде не с 2022 года, как для всех других экономических агентов, а с 1 января 2023 года», – отметил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.

Верховный Совет поддержал эти законодательные инициативы и принял проект закона с изменениями и дополнениями в закон «О порядке предоставления финансовой, налоговой и статистической отчетностей в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи» сразу в двух чтениях.
vspmr.org
  • Сегодня, 05:52
  • DTV
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